Euronext Le blé et le maïs en baisse, dans un marché des céréales tendu

Le blé et le maïs en baisse, dans un marché des céréales tendu

Les prix du blé et du maïs étaient en légère baisse jeudi à la mi-journée sur le marché européen, dans un contexte mondial de flambée des céréales à cause d'une offre inférieure à la demande.

Le marché reste soutenu par une forte demande.

L'Égypte a acheté du blé roumain (60 000 tonnes) et russe (180 000 tonnes), pour un prix d'environ 320 dollars la tonne lors de la période allant du 11 au 20 novembre, selon le cabinet Inter-Courtage, qui souligne de grands écarts de prix sur cette période, avec par exemple un « bateau ukrainien offert à 324,5 dollars la tonne ».

L'opérateur ferroviaire russe RusAgroTrans « estime que la production russe de céréales atteindra 119 à 121 millions de tonnes (contre 118,7 millions précédemment et 132,5 l'année dernière) », dont 75 à 77 millions de blé, 18 millions d'orge et 14 millions de maïs, rapporte la même source.

Jeudi matin, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a prévu une production céréalière record en 2021 mais toujours inférieure aux besoins de consommation.

En septembre, le prix des céréales a globalement augmenté de 2 % par rapport au mois précédent. Le blé a vu son prix mondial bondir de 4 % sur un mois, et de 41 % sur un an, selon un communiqué de la FAO.

En revanche, celui du maïs a connu une hausse modérée de 0,3 % sur un mois (+ 38 % sur un an), « l'amélioration des perspectives de récoltes mondiales et le début des récoltes américaine et ukrainienne ayant largement contrebalancé l'impact des perturbations portuaires liées aux ouragans aux États-Unis », explique l'organisation onusienne.

« Parmi les céréales, le blé sera le point de mire dans les semaines à venir, car la demande doit être testée face à la hausse rapide des prix », indique l'économiste principal de la FAO Abdolreza Abbassian, cité dans le communiqué.

Aux États-Unis, le blé, qui avait atteint un sommet en six semaines la semaine dernière, s'est stabilisé, terminant à peine dans le vert mercredi.

Des prises de profits mais aussi l'augmentation des prix énergétiques qui entraîne la hausse de ceux des engrais, ont tempéré la courbe ascendante.

Jeudi, peu avant 12h30 (10h30 GMT) sur Euronext, la tonne de blé tendre était en baisse de cinquante centimes d'euro sur l'échéance de décembre, à 267,75 euros et de 25 centimes sur l'échéance de mars, à 263 euros, pour plus de 19.300 lots échangés.

La tonne de maïs était en baisse de 25 centimes d'euro sur l'échéance de novembre, à 242 euros, et en baisse de 50 centimes sur l'échéance de janvier, à 238,25 euros, sur plus de 1.200 lots échangés.

