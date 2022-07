Euronext Le blé et le maïs encore en progression sur Euronext

Les risques climatiques et un regain de la demande motivent un nouveau sursaut des prix des céréales.

Les prix du blé et du maïs débutaient la semaine sur une nouvelle progression ce lundi à la mi-séance sur Euronext. Les craintes climatiques sont en effet de retour au premier plan de part et d’autre de l’Atlantique. Des températures caniculaires et un manque de précipitations sont notamment anticipées sur une large partie de la Corn Belt, en France et en Espagne sur la prochaine quinzaine.

La demande internationale enregistre dans le même temps un rapide regain avec notamment une succession d’affaires européennes enregistrées à destination du Maghreb et du Moyen-Orient. Des intérêts acheteurs chinois pour du blé et du maïs sont également rapportés dans le marché.

Peu avant 13h00, le blé Euronext à échéance décembre 2022 s'amplifiait de 4 €/t, à 349 €/t, tandis que le contrat septembre 2022 avançait de 4,25 €/t, à 361,25 €/t. Le maïs Euronext à livraison novembre 2022 montait de 10,25 €/t, à 317,0 €/t, le terme août 2022 augmentait de 12,25 €/t, à 328,25 €/t.

