Euronext Le blé et le maïs grimpent rapidement

Les prix des céréales accélèrent de nouveau face à la guerre en Ukraine et aux risques de production 2022.

Les céréales conservaient une rapide allure haussière mercredi à la mi-séance dans un contexte de forte tension sur la scène internationale. En conséquence de la guerre, le ministère de l’agriculture ukrainien a notamment annoncé une chute des surfaces de maïs à 3,3 Mha, contre 5,4 Mha l’an dernier.

Les autorités locales anticipent également des pertes importantes dans les céréales d’hiver, avec 4 Mha seulement des surfaces de blé qui pourraient être récoltées, pour 6,5 Mha en terre.

La capacité des agriculteurs ukrainiens de procéder à leur travail printanier pose de nombreuses interrogations, et ce d’autant plus que des pénuries d’engrais et de carburants sont rapportées sur le terrain.

Dans le même temps, les conditions sèches rapportées en Europe de l’Ouest et dans le Midwest américain ne sont pas pour rassurer les marchés.

Les exportations ukrainiennes restent dans le même temps extrêmement limitées par la guerre en cours dans le pays. L’analyste APK-Inform a d’ailleurs coupé de plus de 4 Mt son objectif d’exports de blé sur la campagne actuelle, à 18,3 Mt.

Vers 14h00, le blé Euronext à échéance mai 2022 grimpait de 7,5 €/t, à 386,50 €/t, tandis que le contrat décembre 2022 montait de 5,75 €/t, à 337,75 €/t. Le maïs Euronext à livraison juin 2022 progressait de 4,75 €/t, à 340,25 €/t, le terme novembre 2022 augmentait de 8,50 €/t, à 290 €/t.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net