Euronext Le blé et le maïs hésitent avant les 320 €/t

Les céréales hésitent entre des observations terrain plus rassurantes aux US et des conditions de cultures très préoccupantes en France.

Les céréales européennes évoluaient sans tendances claires vendredi à la mi-séance sur Euronext, partagées entre les risques de production européen et des retours terrain plus encourageants outre-Atlantique. Les observations du ProFarmer Tour dans la Minnesota ont en effet révélé ce jeudi des potentiels de rendements en progression par rapport à la moyenne trois ans et à l’an dernier. En France toutefois, FranceAgriMer a de nouveau réduit de trois points ses notations de « bon à très bon », à 47 %, contre 91 % l’an dernier ! La Commission européenne a par ailleurs réduit de 6,5 Mt son estimation de récolte européenne de maïs cette année, à 59,3 Mt, en chute de 13 Mt sur un an. La production de blé a en revanche été remontée de 2 Mt, à 126 Mt (130 Mt l’an dernier). Peu avant 14h00, le blé Euronext à échéance décembre 2022 se maintenait à 317,25 €/t, tandis que le contrat mars 2023 s'appréciait de 0.25 €/t, à 317,50 €/t. Le maïs Euronext à livraison novembre 2022 grossissait de 1,50 €/t, à 314,75 €/t, le terme mars 2023 avançait de 1,25 €/t, à 315 €/t. Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

