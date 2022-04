Chicago La météo menace les semis et fait grimper le blé et le maïs nouvelle récolte

La chute des températures aux US motive une montée des céréales mais provoque un retrait du complexe soja.

Le blé US et le maïs nouvelle récolte ont débuté la semaine sur une vive hausse à Chicago, sur fond d’inquiétudes climatiques. Une tempête hivernale vient en effet frapper le Nord des US et une partie du Midwest, menaçant ainsi directement les semis de blé de printemps et de maïs. Les cultures d’hiver seront également sous haute surveillance après avoir déjà entamé le printemps dans un état critique.

Le complexe soja a en revanché été mis sous pression. Un retard dans assolement de maïs pourrait en effet mener a des transferts de surfaces vers le soja. Le marché des huiles a en outre été tiré à la baisse par le décrochage des cours du brut. La reprise épidémique en Chine vient en effet entamer la consommation mondiale et le strict confinement instauré dans de nombreuses villes, dont Shanghai, n’est pas pour rassurer les marchés.

À noter tout de même, les inspections hebdomadaires dans les ports américains sont ressorties dans les attentes du marché la semaine passée, avec notamment 1,42 Mt de maïs (472 kt à destination de la Chine) et 766 kt de soja (424 kt à la Chine).

L’USDA a en outre annoncé une vente massive de 1,02 Mt de maïs à l’Empire du Milieu durant la séance, dont 680 kt sur l’ancienne récolte ! Les inspections de blé se sont également logées dans le haut du consensus, à 411 kt.

À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance juillet 2022 a progressé de 30,8 c$/bu, à 10,89 $/bu. Le maïs à terme juillet 2022 s'est relâché de 2 c$/bu à 7,59 $/bu. La fève de soja à livraison mai 2022 s'est dégradée de 33,8 c$/bu, à 16,55 $/bu.

