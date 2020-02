Euronext Le blé et le maïs reculent, gagnés par la crainte de l'expansion du coronavirus

• AFP

Les prix du blé et du maïs reculaient lundi, affaiblis par le regain de craintes liées à l'expansion de l'épidémie de coronavirus.

« Les marchés affichent de plus en plus d'inquiétudes face aux conséquences de l'expansion du coronavirus », relève le cabinet Agritel dans sa synthèse quotidienne. « La baisse de la demande pourrait venir s'inscrire dans les marchés. » Les cours du blé pâtissent également des perspectives américaines 2020-2021 annoncées en fin de semaine. « En blé, le bilan paraît tendu, la petite baisse de surface ne laissait pas présager une baisse aussi importante de production », détaille le cabinet Inter-Courtage.

Dans ce contexte, les investisseurs s'interrogent sur la capacité des agriculteurs américains à soutenir les fortes projections en matière d'exportations. En maïs, le bilan attendu est « très confortable » et lié à « un rebond de la surface » qui entraîne un rebond de la production, rappelle Inter-Courtage. Mais à court terme, le marché des céréales reste gagné par « un environnement économique mondial de plus en plus incertain », selon Agritel.

Peu avant 12h00 (11h00 GMT) sur Euronext, la tonne de blé perdait 1,25 euro sur l'échéance rapprochée de mars à 193,75 euros, et 1,50 euro sur celle de mai à 191,25 euros, pour un peu moins de 16 000 lots échangés. La tonne de maïs, elle, reculait de 0,75 euro sur le contrat de mars à 169,00 euros, et de 1,25 euro sur celui de juin à 170,75 euros, pour 944 lots échangés.

