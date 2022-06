Euronext Le blé et le maïs reculent sous le poids de l’offre

La pression récolte et une météo favorable aux maïs américains tirent à nouveau les céréales dans le rouge.

Les céréales européennes poursuivaient leur rapide mouvement de retrait lundi à la mi-séance sur Euronext. La pression des récoltes de blé dans l’hémisphère Nord et des conditions climatiques plus favorables aux maïs de part et d’autre de l’Atlantique nourrissent notamment les récents mouvements de retrait sur les marchés internationaux.

Le marché anticipe en outre une révision à la hausse des surfaces américaines de maïs et des stocks au 1er juin en progression, dans les rapports trimestriels de l’USDA à paraitre ce 30 juin. Les surfaces US de blé pourraient en revanche être revues en baisse selon le consensus. Côtés affaires, l’Arabie saoudite a par ailleurs acheté 495 kt de blé meunier à livraison novembre janvier, au tarif de 441,93 $/t C&F.

Peu avant 14h00, le blé Euronext à échéance décembre 2022 diminuait de 0,25 €/t, à 350 €/t, tandis que le contrat septembre 2022 reculait de 0,25 €/t, à 357 €/t. Le maïs Euronext à livraison novembre 2022 se relâchait de 1,25 €/t, à 304,25 €/t, le terme août 2022 se dégradait de 0,25 €/t, à 306,75 €/t.

