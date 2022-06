Euronext Le blé et le maïs sans direction claire

• Marius Garrigue Terre-net Média

Partagées entre l’avancée des récoltes et le coup de chaud aux US et en Europe de l’Ouest, les céréales peinent à trouver une direction.

Les céréales européennes évoluaient à nouveau sans tendance claire sur le marché européen ce jeudi à la mi-séance. Le climat sec et chaud permet en effet un départ rapide des premières récoltes de céréales d'hiver de part et d’autre de l’Atlantique, mais les hautes températures en France et aux US pourraient causer d’importants dégâts dans les parcelles. Cette remontée du thermostat accélère également le développement des maïs américains mais suscite dans le même temps de nombreuses craintes dans les exploitations de la Corn Belt. Le marché reste par ailleurs tiré à la baisse par les craintes de récessions et d’une demande internationale moindre. Peu avant 14h, le blé Euronext à échéance septembre 2022 s'immobilisait à 392,75 €/t, tandis que le contrat décembre 2022 se dégradait de 0,25 €/t, à 386,50 €/t. Le maïs Euronext à livraison novembre 2022 se figeait à 335,75 €/t, le terme août 2022 s'appréciait de 1,25 €/t, à 336,25 €/t. Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net

× S'inscrire à la newsletter agricole

généraliste hebdomadaire Votre société

S'inscrire

A lire également