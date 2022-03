Chicago Le blé et le maïs US s'emballent face à la guerre en Ukraine

La guerre en Ukraine provoque un nouveau sursaut des prix des céréales. Le complexe soja se montre plus hésitant face aux prises de bénéfices et aux améliorations climatiques en Amérique du Sud.

Les céréales américaines ont conclu la semaine sur un nouveau bond en avant vendredi soir. L’impact de la guerre en Ukraine continue notamment d’être évalué et le retrait soudain des origines mer Noire de la scène internationale provoque actuellement un rapide glissement de la demande mondiale vers différentes origines, dont notamment les États-Unis. D’importantes affaires chinoises pour du maïs américain sont d'ailleurs rapportées.

L’USDA a en outre annoncé la vente de 106 kt de soja US à l’Empire du Milieu durant la séance, ainsi que des affaires de 109 kt au Mexique et de 125 kt vers des destinations inconnues. Les sanctions économiques et le boycott des entreprises mondiales envers la Russie laissent de surcroît le pays isolé de la scène internationale et provoquent ainsi une rapide montée du prix des céréales et de l’énergie.

Les craintes sur les récoltes 2022 sont également encore très fortes avec des travaux de champs ukrainiens difficilement réalisables en temps de guerre. Les récoltes argentines continuent par ailleurs de décevoir avec de premiers retours de rendements sous les 50 quintaux/hectare ! Les récentes pluies ont tout de même permis une petite amélioration des conditions de culture la semaine passée. Le soja a d'ailleurs enregistré des performances plus moroses vendredi soir, en raison également d'importantes prises de bénéfices.

À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance juillet 2022 s'est apprécié de 59 c$/bu, à 11.75 $/bu. Le maïs à terme mai 2022 a augmenté de 6.6 c$/bu à 7.54 $/bu. La fève de soja à livraison mai 2022 a baissé de 7.2 c$/bu, à 16.6 $/bu.

