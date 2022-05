Euronext Le blé Euronext bondit de près de 10 €/t !

Les risques de production aux US et en Europe motivent un rapide rebond des céréales.

Les céréales européennes rebondissaient vivement à la mi-séance face aux risques de production 2022. Les retards de semis de maïs et de blé de printemps aux US s’accentuent en effet au fil des semaines et les prévisions météos n’annoncent aucune amélioration à court terme.

En France et en Allemagne également, les conditions sèches suscitent de plus en plus d’inquiétudes et la montée des températures anticipée la semaine prochaine n’est pas pour rassurer le marché.

La guerre en Ukraine reste par ailleurs un facteur de tension majeur. Le marché s’interroge notamment sur la capacité du pays à assurer le stockage des prochaines récoltes et des grains non exportés ces derniers mois, et ce d’autant plus que l’armée russe cible désormais les infrastructures de stockage du pays.

Peu avant 14h00, le blé Euronext à échéance septembre 2022 montait de 9 €/t, à 386,25 €/t, tandis que le contrat décembre 2022 progressait de 8 €/t, à 379,25 €/t. Le maïs Euronext à livraison juin 2022 s'amplifiait de 2,75 €/t, à 352,25 €/t, le terme novembre 2022 grimpait de 4,25 €/t, à 334 €/t.

