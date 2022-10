Euronext Le blé Euronext cède 5 €/t face aux prises de bénéfices

Euronext subit un retrait technique malgré un marché encore sous haute tension face au conflit ukrainien.

Les céréales enregistraient un mouvement de consolidation notable sur Euronext mardi à la mi-séance après leur envolée de la veille. Le mouvement ressort toutefois principalement technique dans un marché encore sous haute tension face à l’escalade du conflit ukrainien. Le marché anticipé désormais une nouvelle intensification des combats et bombardements et la pérennité du corridor sécurisé en mer Noire suscite de plus en plus de doutes.

Les travaux de semis russes et ukrainiens risquent par ailleurs d’être sensiblement entravés par le contexte de guerre. Les conditions météo dans le Midwest américain restent par ailleurs très critiques en raison d’un déficit hydrique notable. La sécheresse en Argentine est également source de préoccupations.

Peu avant 14h00, le blé Euronext à échéance décembre 2022 s'enfonçait de 5 €/t, à 359,25 €/t, tandis que le contrat mars 2023 se dégradait de 4,5 €/t, à 357,75 €/t. Le maïs Euronext à livraison novembre 2022 reculait de 3 €/t, à 343,75 €/t, le terme mars 2023 se contractait de 3,50 €/t, à 342,25 €/t.

