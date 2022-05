Euronext Le blé Euronext dépasse les 400 €/t

Le climat sec et chaud en France et en Allemagne pousse Euronext sur de nouveaux gains.

Le blé Euronext débutait la semaine sur une nouvelle progression lundi à la mi-séance. Les conditions climatiques sont en effet de plus en plus préoccupantes dans les principaux bassins producteurs de la France avec une hausse des températures qui vient aggraver encore un peu plus le déficit hydrique accumulé ces dernières semaines.

En Allemagne également, la majeure partie des cultures d’hiver souffrent actuellement du manque de précipitations et de températures élevées. La météo américaine est-elle aussi source de préoccupations après des pluies finalement plus mesurées que prévu qui ont touché le Midwest la semaine passée et des prévisions météos peu encourageantes. Les semis de maïs devraient toutefois profiter d’une accalmie des pluies et de températures plus douces ces prochains jours.

Peu avant 14h00, le blé Euronext à échéance décembre 2022 s'amplifiait de 3,50 €/t, à 394 €/t, tandis que le contrat septembre 2022 montait de 3 €/t, à 400,50 €/t. Le maïs Euronext à livraison août 2022 s'appréciait de 3 €/t, à 363 €/t, le terme juin 2022 grimpait de 2 €/t, à 363,50 €/t.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net