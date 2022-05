Euronext Le blé Euronext s’enfonce de près de 4 €/t

L’arrivée de pluies généreuses dans le Midwest américain provoque un rapide recul des prix des céréales.

Les céréales européennes débutaient leur semaine sur des pertes notables lundi à la mi-séance, malgré le rapide affaiblissement de la parité eurodollar. Les dernières cartes météos affichent notamment des pluies généreuses dans l’ensemble du Midwest cette semaine, ce qui viendrait soulager le fort déficit hydrique qui dégrade les blés d’hiver américains depuis plusieurs mois.

Les pluies devraient toutefois toucher également la Corn Belt et retarder ainsi encore un peu plus les semis de maïs et de blé de printemps. La météo au Sud du Brésil, notamment dans le Mato Grosso, risque à l’inverse de rester sec et d’entamer les potentiels de production de la seconde récolte de maïs du pays.

Peu avant 14h00, le blé Euronext à échéance mai 2022 se dégradait de 0,50 €/t, à 400,25 €/t, tandis que le contrat septembre 2022 reculait de 3,75 €/t, à 376,25 €/t. Le maïs Euronext à livraison novembre 2022 se relâchait de 2 €/t, à 325,75 €/t, le terme août 2022 baissait de 1,50 €/t, à 341,50 €/t.

