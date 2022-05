Euronext Le blé Euronext touche les 420 €/t !

Le rapport USDA de la veille et la rapide dégradation des conditions de culture en France poussent les cours sur nouveaux sommets.

Les céréales européennes poursuivaient leur rapide progression vendredi à la mi-séance au lendemain d’un rapport USDA très haussier. Le département américain de l’agriculture a notamment annoncé une chute de la production ukrainienne de blé et de maïs ainsi qu’un retrait des récoltes européennes. Les stocks mondiaux de blé en fin de campagne 22/23 décrocheraient ainsi de 12,7 Mt (267 Mt). Les stocks de maïs sont de leur côté attendus en retrait de 4,3 Mt (305 Mt).

Les conditions climatiques aux US et en Europe demeurent par ailleurs sources de nombreuses préoccupations. FranceAgriMer a d’ailleurs coupé de sept points ses notations de blé tendre « bon à très bon » cette semaine, à 82 %, contre 79 % l’an dernier. Les notations d’orges d’hiver ont également été abaissées de sept points (79 % contre 76 %), tandis que celles des variétés d’hiver ont réduites de douze points (76 %, contre 85 % il y a un an) !

Peu avant 14h00, le blé Euronext à échéance septembre 2022 montait de 6,25 €/t, à 420 €/t, tandis que le contrat décembre 2022 s'appréciait de 6 €/t, à 413,50 €/t. Le maïs Euronext à livraison juin 2022 grossissait de 2 €/t, à 365,50 €/t, le terme août 2022 avançait de 3,25 €/t, à 368 €/t.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

