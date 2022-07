Euronext Le blé européen grimpe de 3,25 €/t après l’achat du Gasc

Les cours du blé maintenaient leur mouvement de reprise mardi à la mi-séance sur Euronext. Le retour rapide aux affaires du Gasc a notamment redonné une impulsion haussière à la tendance. La France aurait en outre placé 170 kt de blé meunier supplémentaires parmi les 444 kt contractualisés par l’Égypte lors de ces négociations privées.

?? ???? ?? GASC synopsis

Today GASC bought 444K wheat ?? for Sept/Oct shipment. All at $416 CFR (cargo insurance covered by GASC) Some payments LC at sight, some 180 days.

214K from Russia ????

170K France ????

60K Romania ???? https://t.co/85xakCAMRL