Euronext Le blé européen bondit de 10 €/t

Vladimir Poutine menace l'accord concernant les exportations ukrainiennes et provoquent un rapide rebond des prix.

Les prix du blé et du maïs repartaient rapidement à la hausse mercredi à la mi-séance sur Euronext. Les craintes d’une nouvelle perturbation des exportations ukrainiennes reprennent en effet de l’ampleur après que la Russie a menacé de restreindre le corridor sécurisé à certaines destinations, voire de ne pas renouveler l’accord trouvé en juillet dernier.

Les conditions de culture de maïs en France et aux US restent en outre au centre des préoccupations. Les premiers retours de récolte dans l’Hexagone confirment d’ailleurs les projections pessimistes pour le moment. L’USDA a toutefois maintenu à 54 % ses notations de maïs « bon à excellent » dans son dernier Crop Progress hebdomadaire (59 % l’an dernier). Les semis US de blé d’hiver débutent quant à eux dans des conditions favorables.

Peu avant 14h00, le blé Euronext à échéance décembre 2022 s'amplifiait de 9 €/t, à 327,75 €/t, tandis que le contrat mars 2023 grossissait de 8 €/t, à 327,25 €/t. Le maïs Euronext à livraison novembre 2022 grimpait de 7,75 €/t, à 322,75 €/t, le terme mars 2023 progressait de 7,25 €/t, à 323 €/t.

