Euronext Le blé européen continue sa consolidation tranquille

Le blé européen continuait tranquillement sa consolidation mercredi en début d'après-midi sur le marché à terme Euronext, autour du seuil de 186 euros la tonne sur l'échéance la plus rapprochée.

Vers 15h00 (14h00 GMT), la tonne de blé cotait 185,75 euros sur l'échéance de mars, en recul de 0,25 euro comme sur celle de mai à 186,50 euros, pour 19 149 lots échangés. À la même heure, le maïs perdait 0,25 euro sur l'échéance de janvier à 166,75 euros la tonne et 0,75 euro à 169,25 euros sur le contrat de mars, pour 772 lots échangés. Sur le marché international, la Turquie a acheté environ 300 000 tonnes d'orge fourragère et le Japon était aux achats pour un peu moins de 150 000 tonnes de blé meunier américain, canadien ou australien. En France, Agritel souligne les complications pénalisantes pour les exportations des mouvements sociaux, surtout au départ des ports français.



« La situation est alarmante dans les ports », « notamment en raison de la grève très suivie par les personnels en charge de la manutention portuaire, les éclusiers et les sociétés de remorquage », a estimé mercredi l'Union des entreprises transport et logistique de France (TLF), pour qui la congestion des terminaux et le blocage des accès aux sites logistiques ont entraîné le détournement des navires vers d'autres ports.

