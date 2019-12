Euronext Le blé européen finit 2019 à un niveau élevé en attendant les accords USA-Chine

• AFP

Les prix du blé se sont tassés mardi sur des prises de bénéfice sur le marché européen à terme Euronext, à l'approche du seuil des 190 €/t, terminant néanmoins l'année à un niveau élevé, en raison des perspectives d'accord commercial USA-Chine.

A 15h30 (14h30 GMT) sur Euronext, la tonne de blé perdait 25 centimes sur l'échéance rapprochée de mars à 188,75 € ainsi que sur l'échéance de mai à 189 euros, pour 6 468 lots échangés. Le maïs était plus stable, à l'équilibre sur l'échéance rapprochée de janvier à 168,50 €/t, et en recul de 25 centimes sur celle de mars, à 171,75 €, pour 258 lots échangés.

L'optimisme des marchés internationaux quant à la signature prochaine d'un accord susceptible de mettre un terme à une guerre commerciale au long cours entre la Chine et les Etats-Unis et de doper les achats de produits agricoles américains par Pékin, dont le blé et le soja, continue de soutenir les cours.



Dans l'après-midi mardi, le président américain Donald Trump a confirmé lui-même dans un tweet qu'il signerait la première phase de l'accord commercial avec la Chine le 15 janvier à la Maison Blanche, et qu'il se rendrait « à une date ultérieure» à Pékin où commenceront les discussions sur la phase 2 de l'accord.

Sur l'échéance rapprochée de mars 2020, le blé s'est rapproché du niveau de 190 €/t, retrouvant des niveaux comparables à début juillet pour ce contrat, souligne Agritel, en prévenant néanmoins que la hausse de l'euro face au dollar à son plus haut depuis août sera « à surveiller » en début d'année, car il s'agit traditionnellement d'un facteur baissier pour le blé européen, dont la devise d'exportation est l'euro.



Le marché Euronext dont la séance a été raccourcie mardi, sera fermé mercredi et rouvrira jeudi 2 janvier.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net