Euronext Le blé européen se tasse, et reste à 186 euros la tonne

Le blé européen se tassait légèrement mardi en milieu d'après-midi sur le marché à terme européen Euronext, restant néanmoins au seuil confortable de 186 euros la tonne pour l'échéance la plus rapprochée, après une importante hausse lundi dans le sillage de Chicago.

Vers 16h45 (15h45 GMT) sur Euronext, la tonne de blé perdait 50 centimes d'euro à 186 euros sur l'échéance de mars, comme sur celle de mai à 186,75 euros, pour 26 992 lots échangés. À la même heure, le maïs était plus incertain. La tonne de maïs perdait 0,25 euro sur l'échéance de janvier à 166,25 euros et gagnait 0,25 euro à 170 euros sur le contrat de mars, pour près de 1 800 lots échangés.

Intercourtage signale que l'Iran achète du blé russe, mais aussi du blé allemand, malgré ses difficultés financières actuelles dues à l'embargo américain sur les exportations de pétrole.

Sur le plan météo, la commission européenne avait relevé lundi une « situation délicate » mais pas inquiétante pour l'instant pour les céréales semées dans l'est de l'Union européenne en raison d'un retard à « l'endurcissement au froid » des graines dans la terre. « Les conditions de températures ont été beaucoup plus douces que d'habitude en Europe centrale, orientale et du sud-est. Résultat : la tolérance au gel des céréales d'hiver a pris du retard et cet endurcissement apparaît beaucoup plus faible que d'habitude » signale le bulletin.

Côté exportations, les statistiques publiées par la Commission lundi montrent que la France maintient sa place de premier exportateur européen de blé tendre cette saison, avec 4,03 millions de tonnes exportées au 15 décembre), devant la Roumanie (2,74 millions de tonnes), la Bulgarie (1,25 million), la Lettonie (1,10 million), la Lituanie (1,06 million) et l'Allemagne (748 600 tonnes). Les clients du blé européen sont au premier chef l'Algérie (2,18 millions de tonnes), l'Arabie Saoudite (1,73 million), l'Egypte (839 500 tonnes), la Chine (726 900 tonnes) et le Soudan (482 500 tonnes).

