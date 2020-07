Chicago hebdo Le blé grimpe, le maïs et le soja en recul

Les cours du maïs et du soja cotés à Chicago ont reculé vendredi après de nouvelles prévisions météorologiques plus favorables aux récoltes et des commentaires de Donald Trump sur la Chine. Ceux du blé ont progressé.

Après la publication du rapport mensuel du ministère américain de l'agriculture sur les produits agricoles dans le monde (Wasde), « les courtiers se sont de nouveau tournés vers la météo », a relevé Arlan Suderman de StoneX Group. « Les modèles diffusés à la mi-journée anticipent un temps plus humide dans les 10 prochains jours, ce qui fait pression » sur le maïs et le soja. Le président américain Donald Trump a par ailleurs jugé vendredi que les relations des États-Unis avec la Chine avaient été « gravement endommagées », citant la crise du coronavirus, et a dit ne pas envisager « pour le moment » de deuxième phase à l'accord économique signé en janvier entre les deux puissances mondiales.



Gros achats chinois de produits agricoles US éclypsés

Pékin s'était alors engagé à augmenter drastiquement ses achats de produits agricoles, en particulier de soja. Les dernières tensions font craindre aux investisseurs que les acheteurs chinois ne soient plus aussi enclins à respecter ces promesses. De quoi éclipser l'annonce d'importantes commandes chinoises dans le système recensant au quotidien les plus gros achats de produits agricoles américains depuis l'étranger portant au total sur 1,37 million de tonnes de maïs, sur 190 000 tonnes de blé dur rouge de printemps et sur 130 000 tonnes de blé dur rouge d'hiver.

Les cours du blé ont pour leur part grimpé alors que le ministère américain de l'agriculture a légèrement revu à la baisse ses prévisions sur la récolte mondiale 2020, même si cette dernière devrait rester à un niveau record. Les projections sur les récoltes aux États-Unis, en Europe et en Russie notamment ont été abaissées dans le rapport Wasde. Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en décembre, le plus échangé, a terminé vendredi à 3,4875 dollars contre 3,5700 dollars la veille (- 2,3 %). Le boisseau de blé pour livraison en septembre, le plus actif, a fini à 5,3400 dollars contre 5,2500 dollars à la précédente clôture (+ 1,7 %). Le boisseau de soja pour livraison en novembre, le plus échangé, a terminé à 8,9075 dollars contre 9,0150 dollars jeudi (- 1,2 %).

