Euronext Le blé grimpe légèrement, avant le résultat d'un appel d'offres algérien

Les prix du blé étaient en légère hausse, mercredi à la mi-journée, avant le résultat d'un appel d'offres de l'Algérie et la publication dans la soirée d'un rapport trimestriel américain.

« Le marché a pas mal décroché ces derniers temps, compte tenu d'une demande à l'export assez restreinte. L'Algérie, c'est un peu le seul appel d'offres du moment pour les blés ouest-européens, donc le marché se focalise un peu dessus », a commenté Paul Desert-Cazenave, responsable de l'analyse de marchés chez Logaviv. « Au regard des prix actuels, l'Europe devrait être retenue avec des origines qui pourraient être en compétition entre la France, l'Allemagne et la Pologne », a estimé le cabinet Agritel dans une note publiée mercredi. Même analyse pour Paul Desert-Cazenave, qui n'a pas exclu cependant une surprise en provenance du bassin de production de la mer Noire, compte tenu de la baisse des prix dans la région.

Sur le front du climat, en Europe, il y a « une grosse hausse des températures en ce moment », a souligné Paul Desert-Cazenave, pour qui « ces prochains jours seront à suivre, avec peut-être une vague de froid à venir dans l'ouest de l'Europe ». « Il est encore un peu tôt pour parler d'éventuels dégâts sur les cultures, mais ça pourrait donner un peu de nervosité au marché en fin de semaine », a-t-il ajouté.

Concernant le rapport attendu ce soir, il pourrait générer de l'activité sur les marchés, avec d'un côté un point sur les semis des Etats-Unis pour la nouvelle campagne 2021/2022, lequels devraient être en nette hausse pour le maïs et le soja par rapport à l'an dernier, et un point sur les stocks trimestriels qui devrait confirmer la tension sur les bilans du maïs et du soja à l'issue de la campagne commerciale en cours. Concernant les semis, le maïs et le soja seront scrutés, car l'arbitrage se fait souvent entre ces deux produits, semés à peu près au même moment.

Peu avant 13h00 (11H00 GMT) sur Euronext, la tonne de blé tendre progressait de 75 centimes sur l'échéance rapprochée de mai à 210,50 euros, et de 50 centimes sur l'échéance de septembre à 193,75 euros, pour environ 7 500 lots échangés. La tonne de maïs, pour sa part, progressait de 50 centimes sur l'échéance de juin à 211,50 euros, et d'un euro sur l'échéance d'août à 210 euros, pour un peu plus de 200 lots échangés.

