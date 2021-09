Euronext Le blé hésitant avant les nouvelles prévisions américaines

Depuis deux jours, le marché est sous pression, avant le rapport Wasde du ministère de l'Agriculture américain (USDA), qui pourrait faire état vendredi soir d'une production supérieure aux attentes actuelles de soja et de maïs.

En Europe, la confirmation de qualités de blé français trop « médiocres pour espérer une activité soutenue à l'export pays tiers pèse sur les cours », relève le cabinet Agritel, estimant que l'Allemagne pourrait ainsi se substituer pour partie sur certaines destinations comme l'Algérie par exemple.

Dans ce contexte, Inter-Courtage relevait un appel d'offres du Maroc « pour l'achat de 363 000 tonnes de blé tendre américain à tarif préférentiel ».

L' Arabie saoudite a lancé un appel de même volume de blé meunier et la Tunisie un double appel d'offres pour l'achat de 100 000 tonnes de blé meunier et 100 000 tonnes d'orge fourragère.

Maghreb’s tender:#Marocco’s #ONICL : 363,000 tons #Wheat, only US origin under preferential tariff - offers by September 21 #Tunisia’s #ODC : 100,000 tons #Wheat and 100,000 tons feed #Barley - shipments in 25-K parcels per Oct 1st - Nov 10th. Closing tomorrow pic.twitter.com/Z8kUzVKHcU