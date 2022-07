Euronext Le blé hésite, le maïs grimpe sur Euronext

Les prix du blé évoluent en ordre dispersé face la pression de récoltes rapides en France. Le climat sec et chaud motive toutefois une montée des cours du maïs

Les prix du retombaient évoluaient sans tendance claire ce vendredi à la mi-séance, face à la pression des espoirs concernant une reprise des exportations ukrainiennes et de l’avancée rapide des moissons. Selon FranceAgriMer, les récoltes françaises de blé tendre au 11 juillet dernier étaient déjà avancées à 50 %, contre à peine 4 % un an plus tôt. Les conditions climatiques actuelles sont en outre favorables à une progression rapide des travaux sur la prochaine quinzaine.

Le manque de précipitations et la canicule menacent en outre directement le bon développement des cultures de maïs. Des températures supérieures au 38 °C annoncées la semaine prochaine risquent de rapidement dégrader les potentiels. FranceAgriMer a en outre de nouveau abaissé d’un point ses notations de « bon à très bon », à 83 %, contre 89 % l’an dernier. Contrairement au blé, le maïs maintenait d’ailleurs une cadence haussière à la mi-séance.

Peu avant 14h00, le blé Euronext à échéance décembre 2022 augmentait de 0,25 €/t, à 331,0 €/t, tandis que le contrat septembre 2022 s'enfonçait de 1 €/t, à 341,75 €/t. Le maïs Euronext à livraison novembre 2022 s'appréciait de 2 €/t, à 317,25 €/t, le terme août 2022 progressait de 2,50 €/t, à 331,25 €/t.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net