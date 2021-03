Chicago Le blé, le maïs et le soja poursuivent leur baisse

• AFP

Les cours du maïs, du blé et du soja cotés à Chicago ont entamé la semaine sur une baisse lundi, enregistrant un troisième recul d'affilée après s'être beaucoup appréciés lors des précédentes séances.

« Le récent mouvement de hausse des céréales a marqué un nouveau coup d'arrêt lundi après une série de ventes techniques et de prises de profits », note Ben Potter de Farm Futures Daily. « Les attentes de récoltes historiques en Amérique du Sud et de semis à des niveaux records aux États-Unis ont amplifié la pression vers le bas », ajoute l'expert. « Les prix du blé ont suivi le même mouvement (...) alors que des inquiétudes persistent concernant une compétition rude, notamment en Russie et dans la région de la Mer Noire », indique M. Potter.

Du côté des températures, aucune averse majeure n'est attendue dans les régions du Midwest et des Grandes Plaines d'ici à la fin de la semaine, selon l'agence fédérale américaine en charge de l'étude de l'océan et de l'atmosphère. Dans les 8 à 14 prochains jours, une grande partie du centre des États-Unis devrait connaître une vague d'humidité et des températures plus chaudes que la moyenne saisonnière sont prévues la semaine prochaine dans la majorité du pays.

Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en mai, le plus échangé, a terminé à 6,5025 dollars contre 6,6025 dollars vendredi, en repli de 1,51 %. Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en mai a fini à 5,3825 dollars contre 5,4750 dollars avant le week-end, baissant de 1,69 %. Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en mai a terminé à 13,9125 dollars contre 14,0425 dollars à la dernière clôture, en recul 0,93 %.

