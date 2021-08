Euronext Le blé marque une pause dans son envolée

En fin de semaine dernière, le ministère américain de l'Agriculture a notamment revu en forte baisse sa projection de production de blé pour la Russie, à 72,50 millions de tonnes, contre 85 millions un mois plus tôt. Le ministre de l'Agriculture russe « maintient toujours son estimation de récolte de blé à 81 millions de tonnes », a souligné jeudi le cabinet Inter-Courtage dans une note.

Les principaux analystes tablent désormais sur une fourchette comprise entre 76 et 77 Mt.

La progression des cours a été favorisée par une remontée du dollar face à l'euro : « le repli de l'euro face au dollar apporte un facteur de soutien au marché européen vers le débouché export. La baisse de l'euro amène mécaniquement un ajustement à la hausse des cours des marchandises d'importation, prix déjà élevés en raison des prix du fret », a souligné le cabinet Agritel dans une note.

Le dernier appel d'offres de l'Égypte s'est toutefois soldé par l'achat de deux bateaux de blé roumain et un bateau de blé ukrainien.

After the agricultural influence USDA, last week provided the firm markets, this week #Algeria & #Egypt provide the physical confirmation.#GASC bought 180k #wheat from #Romania & #Ukraine up US-$40 as the previous tender.

Algeria paid US$ 350 to get wheat; and even lower TW?! pic.twitter.com/ZGx6D8OSmm