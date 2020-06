Chicago Le blé monte dans un marché aux aguets

• AFP

Le cours du blé a un peu progressé lundi dans un marché toujours préoccupé par le coronavirus. Ceux du maïs et du soja ont fini proches de l'équilibre.

Comme sur l'ensemble des marchés financiers, les investisseurs ont continué de surveiller l'évolution de la pandémie de Covid-19 aux États-Unis et dans le monde. Les craintes d'une deuxième vague sont vives après la résurgence du nombre de contaminations en Chine, centrée autour du marché géant de Xinfadi, au Sud de Pékin. La hausse du nombre de cas dans plusieurs États fédérés américains suscite aussi des inquiétudes.

Les acteurs du marché attendent par ailleurs la publication en fin de journée d'un rapport du gouvernement américain sur l'avancée des semis et la qualité des récoltes. Selon les estimations des analystes, 76 % à 77 % des semis de maïs ainsi que 73 % à 74 % des semis de soja vont être jugés « bons à excellents. » S'ils sont confirmés, ces chiffres seraient supérieurs à la semaine précédente.

Du côté du blé, les analystes anticipent que 100 % du blé de printemps a été planté à l'issue de la semaine dernière. Par ailleurs, le ministère américain de l'agriculture a fait part lundi d'une nouvelle vente de soja pour la campagne 2020/2021 : la Chine a acheté 390 000 tonnes de l'oléagineux américain.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en juillet, le plus échangé, a terminé lundi à 3,2925 dollars contre 3,300 dollars vendredi (- 0,08 %). Le boisseau de blé pour livraison en juillet, le plus actif, a fini à 5,0475 dollars contre 5,0200 dollars à la précédente clôture (+ 0,45 %). Le boisseau de soja pour livraison en juillet, le plus échangé, a terminé à 8,6900 dollars contre 8,7125 dollars vendredi (- 0,14 %).

