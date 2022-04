Euronext Le blé nouvelle campagne approche des 390 €/t !

Le climat américain motive une nouvelle montée des céréales Euronext sur des sommets historiques.

Le blé et le maïs Euronext repartaient rapidement à la hausse jeudi à la mi-séance, portés par un nouveau retrait de la parité eurodollar et d’importantes craintes climatiques sur le continent américain. La sécheresse dans le Sud du Brésil s’aggrave en effet rapidement et vient directement menacer la seconde récolte de maïs du pays.

La Corn Belt et les Grandes Plaines du Nord des États-Unis subissent par ailleurs encore un climat humide et froid qui retardent nettement l’avancée des travaux de semis. La guerre en Ukraine provoque en outre toujours autant de tension dans le marché en raison d’une activité portuaire toujours à l’arrêt et de perspectives de production 2022 drastiquement réduites.

Peu avant 14h00, le blé Euronext à échéance septembre 2022 grossissait de 9,25 €/t, à 387,50 €/t, tandis que le contrat décembre 2022 progressait de 9 €/t, à 380,25 €/t. Le maïs Euronext à livraison juin 2022 s'appréciait de 6,75 €/t, à 355,75 €/t, le terme novembre 2022 avançait de 7,25 €/t, à 331 €/t.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

