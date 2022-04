Euronext Le blé nouvelle campagne dépasse les 340 €/t

Les prix du blé continuent de s’apprécier face à la guerre en Ukraine et des conditions météos inquiétantes aux US.

Les prix du blé reprenaient une petite marché haussière jeudi à la mi-séance sur Euronext. Les craintes climatiques prennent en effet de plus en plus d’ampleur outre-Atlantique avec des cartes météos qui n’annoncent que des pluies hétérogènes et disparates sur les blés du Midwest américain au cours de la prochaine quinzaine.

Un rafraîchissement des températures dans la Corn Belt est également observé alors que débutent les semis de maïs dans le pays.

Le marché des céréales est en outre toujours sous tension face à la guerre en Ukraine. La chute de la production du pays cette année fait désormais consensus et la capacité du pays à revenir sur le marché export à moyen terme apparaît très hypothétique.

Vers 14h00, le blé Euronext à échéance mai 2022 montait de 2 €/t, à 366 €/t, tandis que le contrat décembre 2022 augmentait de 2,50 €/t, à 339,50 €/t. Le maïs Euronext à livraison juin 2022 baissait de 3 €/t, à 316,50 €/t, le terme août 2022 se relâchait de 0.50 €/t, à 316,75 €/t.

