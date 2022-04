Euronext Le blé nouvelle campagne gagne 5 €/t

Sous pression en début de journée, les céréales européennes retrouvaient finalement rapidement le chemin de la hausse à la mi-séance sur Euronext. Le marché anticipe notamment le Crop Progress hebdomadaire de l’USDA à paraître ce soir après la clôture, dans lequel de nouvelles dégradations des cultures de blé d’hiver sont attendues.

L’ avancée des semis de blé de printemps et de maïs sera également observée avec attention, et ce d’autant plus que les prévisions météos restent très pluvieuses dans la Corn Belt en fin de semaine.

PINPOINT PREDICTOR: A warm front is pushing through the corn belt & towards Wisconsin. As it gets closer, rain is going to expand into the area. It's also going to be a cooler & breezy day, with highs in the 40s to near 50°. #WBAY #WBAYFirstAlert #wiwx pic.twitter.com/d5lKdnxpUq