Euronext Le blé perd 3 €/t

À quelques heures d'un nouveau rapport USDA, les céréales retombent en territoire négatif.

Les céréales retombaient à nouveau en territoire négatif vendredi à la mi-séance dans un marché relativement attentiste avant la parution du nouveau rapport USDA prévu à 18h. Les incertitudes concernant les négociations de reprise des chargements de grains ukrainiens et des conditions climatiques plus favorables aux blés d’hiver aux US et en Europe pèsent également sur la tendance.

Dans son dernier rapport hebdomadaire, FranceAgriMer a toutefois abaissé d’un point supplémentaire ses notations de blé tendre « bon à très bon », à 66 %, soit une chute de quinze points par rapport à l’an dernier. Les notations d’orge d’hiver et de printemps ont également été réduites d’un point (64 % et 53 % contre 76 % et 86 % en 2021).

Peu avant 14h00, le blé Euronext à échéance décembre 2022 s'enfonçait de 3,25 €/t, à 377,50 €/t, tandis que le contrat septembre 2022 se relâchait de 2,50 €/t, à 383,75 €/t. Le maïs Euronext à livraison novembre 2022 se contractait de 2,50 €/t, à 328,75 €/t, le terme août 2022 baissait de 2 €/t, à 331 €/t.

