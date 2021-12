Euronext Le blé poursuit sa décrue sur le marché européen

Les prix du blé reculaient mercredi à la mi-journée dans un marché demeurant volatil à la veille de la publication d'un rapport américain sur les prévisions de production et les stocks mondiaux très attendu par les marchés.

Le rapport mensuel Wasde du ministère américain de l'Agriculture (USDA) doit être publié jeudi soir.

« Les cours des matières premières restent très volatils, très tributaires des conditions climatiques, des prix de l'énergie », a souligné Marc Zribi, chef de l'unité grains et sucre de FranceAgriMer, lors d'un point presse.

Globalement, « on a eu beaucoup de facteurs haussiers ces dernières semaines », notamment du fait d'une « demande toujours très dynamique » et de stocks tendus chez les principaux pays exportateurs, a-t-il indiqué. Un relâchement est constaté depuis le plus haut atteint le 23 novembre (311,50 euros la tonne), en raison notamment du « niveau record » de la production australienne « même si la qualité est dégradée dans certaines régions ».

Sans compter que le niveau du quota à l'exportation envisagé par la Russie, s'il est confirmé à 9 millions de tonnes pour le blé, « n'effraie pas grand monde à ce stade ».

Quant au maïs, « les stocks de fin de campagne sont plutôt confortables », « ce qui a contribué à une détente relative des cours ». Du côté de l'orge, « les cours demeurent très élevés sous l'effet de la vigueur de la demande », en particulier chinoise, a rapporté Marc Zribi.

Par ailleurs, « les conditions de culture sont plutôt favorables en Amérique du Nord et en Europe à l'exception de quelques points de vigilance », a aussi déclaré M. Zribi.

Peu après 13h00 (12h00 GMT) sur Euronext, le prix du blé tendre reculait de 3,75 euros à 276,50 euros la tonne sur l'échéance de décembre - proche de la clôture - et de 3,50 euros sur celle de mars à 288,25 euros la tonne, pour près de 16 000 lots échangés.

Le maïs reculait de trois euros à 244,25 euros la tonne sur l'échéance de janvier et de 2,50 euros à 242,75 euros la tonne sur celle de mars, pour un millier de lots échangés.

