Euronext Le blé poursuit son rebond sur le marché européen

Après une forte correction mercredi, le marché du blé était parvenu jeudi à se redresser au-dessus des 270 euros la tonne pour l'échéance décembre 2021.

Vendredi vers 13H30 (11h30 GMT) sur Euronext, le prix du blé progressait à nouveau de 3,50 euros à 274 euros la tonne sur l'échéance décembre 2021 et de 2,50 euros à 269,25 la tonne sur l'échéance mars 2022, pour un volume de 35 000 lots échangés.

« Les cours des marchés de l'énergie apportent toujours un facteur de fermeté aux marchés des matières premières agricoles », note le cabinet Agritel.

Alors que les récoltes en France avancent peu à peu, les cours du maïs, qui avaient peu évolué jeudi, étaient en hausse vendredi.

Vers 13h30 (11h30 GMT), le prix du maïs gagnait 5 euros à 246 euros la tonne sur l'échéance de novembre 2021 et 6,50 euros sur celle de janvier 2022 à 239,50 euros, dans un volume de quelque 1 500 lots échangés.

Les cours du pétrole ont continué vendredi leur ascension à la faveur des perspectives radieuses pour la demande, portant le baril de Brent à un nouveau sommet en trois ans.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en décembre a atteint peu avant 9h00 GMT 85,10 dollars, une première depuis le 10 octobre 2018.

