Euronext Le blé poursuit son recul, face à la concurrence

Le blé poursuit son recul, face à la concurrence

Les prix du blé étaient encore en recul, mardi à la mi-journée, conséquence d'une concurrence accrue dans un marché où la demande marque le pas.

Les résultats d'appels d'offres récents ont vu les blés français, dont les prix avaient très fortement augmenté ces dernières semaines, être malmenés par la concurrence des producteurs roumains ou des pays baltes. « On pensait que les Roumains avaient tout vendu, ils ont vendu à l'Égypte. On pensait que les Baltes avaient tout vendu, ils ont vendu à l'Algérie », a commenté Damien Vercambre, du cabinet Inter-Courtage. En général, ces pays « vendent très tôt, on découvre qu'ils ont encore des offres », a poursuivi M. Vercambre, pour qui les niveaux de prix des dernières semaines ont peut-être également incité ces pays à sortir des marchandises qui étaient en attente.

« On sera à 5,6 millions de tonnes (Mt) de blé tendre exportés de France (vers les pays tiers, hors Union européenne) à la fin du mois de mars. Il nous restera 1,4 Mt (à vendre, pour atteindre les projections de FranceAgriMer) en trois mois (de campagne). Ce n'est pas beaucoup, mais il n'y a pas beaucoup de demande en face non plus », a estimé M. Vercambre. « On constate un certain tassement sur le marché physique des céréales à paille », a renchéri le cabinet Agritel, pour qui « la compétitivité des origines françaises fait face à une concurrence des origines des pays de l'Est, à l'image de la Roumanie avec l'appel d'offres de l'Égypte la semaine passée ».

Concernant la prochaine récolte, le service européen Mars affiche une estimation de rendements en blé tendre à venir pour l'Europe à 5,89 contre 5,7 tonnes l'an passé.

« Les cours du maïs évoluent peu quant à eux, en attendant de voir les conditions de semis sur l'hémisphère nord alors que de plus en plus de doutes sont émis quant au réel potentiel de la récolte brésilienne suite au retard de semis », a ajouté Agritel.

Peu avant 13h15 (12h15 GMT) sur Euronext, la tonne de blé tendre reculait de 1,75 euro sur l'échéance rapprochée de mai à 221,25 euros, et de 1,50 euro sur l'échéance de septembre à 198,75 euros, pour plus de 15 000 lots échangés. La tonne de maïs, elle, reculait de 50 centimes sur l'échéance de juin à 215,25 euros, et était inchangée sur l'échéance d'août à 214 euros, pour plus de 300 lots échangés.

