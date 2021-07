Euronext Le blé proche de l'équilibre sur le marché européen

• AFP

Les prix du blé étaient proches de l'équilibre, mercredi à la mi-journée, partagés entre des perspectives de récolte satisfaisantes en Europe et plus difficiles en Amérique du Nord.

Sur le marché européen, « les premiers échos semblent pour le moment satisfaisants sur les qualités des céréales récoltées malgré des déceptions localisées », rapporte le cabinet Agritel.

Outre-Atlantique, « les perspectives de fortes températures entretiennent (...) un état déjà très dégradé des cultures de blé de printemps et accentuent ainsi les craintes sur la baisse des volumes de production », indique-t-on de même source. Des « pluies inattendues sur une partie des plaines du nord ont calmé un peu les choses » aux Etats-Unis « mais les perspectives restent chaudes et sèches », souligne Inter-Courtage.

Quant au maïs français, les premiers chantiers de récolte sont attendus à partir du 20 août, selon les prévisions de l'institut technique Arvalis. Les régions les plus avancées sont « Rhône-Alpes et Nord Aquitaine, puis Centre et Centre Ouest, Champagne et Lorraine ». « Les cumuls de pluie enregistrés ces dernières semaines dans toutes les régions permettent d'aborder plus sereinement la période de forte sensibilité du maïs au stress hydrique », complète Arvalis.

Peu avant midi (10h00 GMT) sur Euronext, la tonne de blé progressait de 25 centimes sur l'échéance de septembre à 215,75 euros, et reculait de 25 centimes sur l'échéance de décembre à 217,75 euros, pour plus de 8 400 lots échangés.

La tonne de maïs, pour sa part, progressait d'un euro sur l'échéance d'août à 258 euros, et était inchangée sur l'échéance de novembre à 206,75 euros, pour environ 70 lots échangés.

