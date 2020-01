Euronext Le blé progresse, soutenu par les prix russes

• AFP

Les prix du blé progressaient lundi après-midi, soutenus par les cours du blé russe, dans un fort volume d'échanges sur le marché, marquant la fin de la trêve des fêtes.

« La demande est forte, les prix russes continuent à progresser, il n'y aucune raison que ça baisse, hormis une éventuelle correction », soulignait Damien Vercambre, analyste au cabinet Inter-Courtage. Parmi les pays en demande figurait le Maroc, dont le gouvernement a suspendu les taxes à l'importation entre le 2 janvier et le 30 avril, relevait Inter-Courtage. Selon un rapport annuel de la Commission européenne concernant les dernières perspectives de long terme, publié en décembre, la superficie de l'UE consacrée aux céréales devrait augmenter légèrement d'ici 2030 pour atteindre 55,6 millions d'hectares, tout comme celle consacrée aux légumineuses, qui devrait encore s'étendre à 2,3 millions d'hectares.



Peu avant 16h00 (15h00 GMT) sur Euronext, la tonne de blé progressait de 50 centimes d'euro sur l'échéance de mars, à 189 euros, et de 50 centimes également sur celle de mai, à 189,25 euros, pour un peu plus de 21 000 lots échangés. La tonne de maïs, elle, reculait de 25 centimes, tant sur l'échéance de mars à 173 euros, que sur celle de juin à 176,75 euros, pour plus de 900 lots échangés.

