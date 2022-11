Euronext Le blé rebondit de 5 €/t sur Euronext

Les céréales rebondissent vivement face aux conditions climatiques préoccupantes en Argentine et aux US.

Les prix du blé et du maïs s’offraient un rebond notable vendredi à la mi-séance sur Euronext. Le marché a en effet digéré l’annonce du renouvellement du corridor sécurisé en mer Noire, tandis que les potentiels de production dans l’hémisphère Sud continuent d’inquiéter. Les premiers retours de rendement en Argentine ressortent nettement inférieurs aux attentes selon la Bourse de commerce de Buenos Aires.

Le manque de précipitations a également retardé l’avancé des semis de maïs dans le pays, tandis qu’aux US, le retour d’un climat sec et froid menace à nouveau les blés d’hiver. Le regain de la parité eurodollar et la concurrence russe à l’international continuent toutefois de ralentir la tendance. Le Gasc a d’ailleurs conclu ce jeudi une nouvelle affaire de 60 kt de blé meunier, probablement russe, à 361,50 $/t C&F.

Peu avant 14h00, le blé Euronext à échéance mars 2023 augmentait de 4.50 €/t, à 324.50 €/t, tandis que le contrat décembre 2022 grossissait de 6 €/t, à 330.50 €/t. Le maïs Euronext à livraison mars 2023 s'appréciait de 4.50 €/t, à 310 €/t, le terme juin 2023 montait de 5 €/t, à 311.75 €/t.

