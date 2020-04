Euronext Le blé rebondit, à la suite de Chicago

• AFP

Les prix du blé rebondissaient assez nettement, vendredi à la mi-journée, un rebond technique à la suite de Chicago.

« On est dans cette crise mondiale américaine, qui explique cette nervosité sur les marchés, avec le dollar qui évolue aussi un petit peu », commentait Damien Vercambre, analyste au cabinet Inter-Courtage.

L'euro était en effet encore en baisse, face au dollar, sous la barre de 1,08 dollar, ce qui procurait un peu de compétitivité supplémentaire aux céréales européennes.

Les cours du blé étaient en nette hausse, en préséance à la Bourse de Chicago, « sans grande raison, car les chiffres d'export (dévoilés jeudi soir par le ministère américain) n'étaient pas terribles », ajoutait Damien Vercambre. Aux États-Unis, le ministère américain de l'agriculture a en effet publié son rapport hebdomadaire sur les ventes américaines à l'exportation pour la semaine du 20 au 26 mars 2020, qui a fait apparaître en blé, des ventes qui « s'effondrent », rapportait Inter-Courtage.

Elles s'élevaient à près de 259 000 tonnes (contre 1,11 Mt la semaine dernière, avec la Chine). Le cumul atteint désormais 24,78 Mt (24,32 l'année dernière), rapportait Inter-Courtage.

« En maïs, les ventes restent bonnes même si elles sont presque divisées par deux, à 1,10 Mt » (1,90 Mt la semaine dernière, avec le Chine). « Le cumul atteint 31,91 Mt » (43,20 l'année dernière), ajoutait Inter-Courtage.

En France, les conditions de culture du blé tendre se dégradaient légèrement, selon le baromètre CéréObs, de FranceAgriMer, de 63 à 62 % de cultures dans des conditions bonnes à très bonnes.

Peu après 13h15 (11h15 GMT) sur Euronext, la tonne de blé tendre progressait de 1,75 euro sur l'échéance rapprochée de mai à 192,50 euros et de 2,25 euros sur l'échéance de septembre à 186,25 euros, pour un peu plus de 15 500 lots échangés. La tonne de maïs, elle, était sans direction, progressant de 50 centimes sur l'échéance de juin à 165,50 euros et reculant de 1,25 euro sur l'échéance d'août à 168 euros, pour un peu plus de 1 200 lots échangés.

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net