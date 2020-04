Euronext Le blé rebondit à la suite de Chicago

• AFP

Les prix du blé étaient en nette progression, lundi après-midi, dans le sillage de la Bourse de Chicago, en hausse en fin de semaine dernière.

Les prix du blé étaient toujours en forte hausse, juste avant l'ouverture de Chicago lundi, notamment en raison de faibles températures dans certains États de l'ouest de la région productrice de blé aux États-Unis, comme l'Oklahoma ou le Kansas. De quoi perturber les semis de blé d'hiver, dont les surfaces sont déjà à des niveaux historiquement faibles. « L'élément le plus marquant » la semaine dernière, notait toutefois le cabinet Agritel, « a été le résultat de l'appel d'offres de l'Algérie pour du blé tendre livraison juillet 2020, soit en nouvelle récolte, avec des prix demandés par l'Algérie très inférieurs aux offres, de l'ordre de -15 dollars/tonne ».

Cet écart de prix laisse « craindre chez les opérateurs européens », estimait Agritel, la tentation pour l'Algérie d'ouvrir ses importations au bassin mer Noire, et donc à la Russie, chose impossible à l'heure actuelle, du fait du cahier des charges de l'autorité publique d'achat, qui interdit les blés punaisés. Pour rappel, l'Algérie est, de loin le principal client de la France hors Union européenne. « L'Algérie n'a rien acheté dans le cadre de son appel d'offres », confirmait le cabinet Inter-Courtage, qui évoquait pour sa part 10 à 15 dollars/tonne de différence entre les offres et les prix demandés par l'Algérie.

Peu avant 15h00 (13h00 GMT) sur Euronext, la tonne de blé progressait de trois euros sur l'échéance mai à 194 euros et de 2,75 euros, pour un peu plus de 21 000 lots échangés. La tonne de maïs, elle, regagnait 0,75 euro sur l'échéance de juin à 166,25 euros et un euro sur l'échéance d'août à 169,50 euros, pour une centaine de lots échangés.

