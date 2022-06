Euronext Le blé rebondit de 2 €/t sur Euronext

Marius Garrigue Terre-net Média

Des conditions de culture encore préoccupantes aux US et le retour aux achats du Gasc motivent un rebond du blé et du maïs.

Les cours des céréales s’offraient un rapide rebond ce mercredi à la mi-séance sur Euronext. Outre des considérations techniques, le marché s’appuie actuellement sur le retour aux achats du Gasc pour du blé meunier à chargements juillet-août. Les semis de blé de de printemps aux États-Unis accusent en outre encore un important retard par rapport à l’an dernier avec 73 % seulement des travaux terminés (92 % en moyenne). L’USDA a par ailleurs certes relevé d’un point ses notations de blé d’hiver « bon à excellent », à 29 %, mais ce taux représente encore une chute de 19 points par rapport à l’an dernier. Les semis de maïs ont en revanche rapidement progressé la semaine passée pour atteindre 86 % de l’objectif national au 29 mai dernier, soit un retard d’un point seulement par rapport à la moyenne cinq ans. Peu avant 14h00, le blé Euronext à échéance septembre 2022 grimpait de 2,50 €/t, à 394,75 €/t, tandis que le contrat décembre 2022 augmentait de 2,75 €/t, à 388,50 €/t. Le maïs Euronext à livraison novembre 2022 montait de 2,25 €/t, à 341 €/t, le terme août 2022 avançait de 2 €/t, à 347 €/t. Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

