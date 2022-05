Euronext Le blé rebondit de 3 €/t

L’état critique des blés d’hiver aux US et un climat sec dans la moitié nord de la France motivent un rebond des prix du blé.

Les prix du blé et du maïs tentaient de repartir en territoire positif à la mi-séance sur Euronext. Le dernier Crop Progress de l’USDA a notamment confirmé le mauvais état des blés d’hiver américain, avec 27 % de « bon à excellent », soit une chute de 21 points par rapport à l’an dernier. Les semis de printemps accusent quant à eux encore un retard notable par rapport à l’an dernier (19 % contre 46 % en 2021), à l’instar de ceux de maïs (14 % contre 42 %).

Les pluies devraient par ailleurs rester intenses ces prochains jours dans la Corn Belt et risquent par conséquent d’accentuer un peu plus les retards de travaux. La moitié nord de la France subit à l'inverse un manque de précipitations et les cartes météo n’annoncent pour le moment aucun apport notable sur la prochaine quinzaine.

Peu avant 14h, le blé Euronext à échéance septembre 2022 avançait de 2,75 €/t, à 380,25 €/t, tandis que le contrat décembre 2022 s'amplifiait de 2,25 €/t, à 373,5 €/t. Le maïs Euronext à livraison juin 2022 augmentait de 2,25 €/t, à 349,75 €/t, le terme août 2022 s'appréciait de 2,75 €/t, à 345 €/t.

