Euronext Le blé rebondit, nouvel appel d'offres de l'Egypte

• AFP

Les prix du blé rebondissaient nettement, jeudi à la mi-journée, portés par des considérations techniques et relancés par un nouvel appel d'offres de l'Egypte.

Plombé par un marché du pétrole déprimé et une chute de la demande d'éthanol, Chicago, qui réagissait également aux nouvelles de pluies sur l'Europe et le bassin de production céréalier de la mer Noire, « a vraiment surcorrigé » mercredi, estimait Damien Vercambre, analyste au cabinet Inter-Courtage. La bourse américaine rebondissait donc jeudi, en préséance, sur les contrats de blé pour 2020. Parmi les facteurs de soutien des prix, demeurent également des fondamentaux comme la demande mondiale, toujours soutenue.

Dans certains ports français, comme Dunkerque, « il n'y a plus que les céréales qui tournent », selon les propos des personnels portuaires, rapportés par Damien Vercambre. Illustration de ce phénomène, l'Egypte a ainsi relancé un appel d'offres, après n'avoir acheté que 120 000 tonnes de blé en début de semaine. Pour mémoire, FranceAgriMer a révisé mercredi à la hausse les prévisions d'exportations de la France vers les pays tiers (hors UE) à 13,2 millions de tonnes. Une révision de 500 000 tonnes, qui compense une révision à la baisse de 300 000 tonnes des exportations vers le marché communautaire. S'il se vérifie, ce chiffre d'exportations hors Europe, constituerait un record historique, selon FranceAgriMer. De quoi compenser partiellement une demande intérieure en berne, notamment dans les secteurs de la panification et de l'éthanol.

Peu avant 13h00 (11h00 GMT) sur Euronext, la tonne de blé regagnait 1,25 euro sur l'échéance de mai à 196 euros et un euro sur l'échéance de septembre à 185,75 euros, pour un peu plus de 13 400 lots échangés. Même dynamique pour le maïs, qui progressait de 1,25 euro sur le contrat de juin à 164,25 euros, et un euro sur le contrat d'août à 167,50 euros, pour un peu moins de 300 lots échangés.

