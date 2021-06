Euronext Le blé rebondit, soutenu par des inquiétudes climatiques

• AFP

Les prix du blé connaissaient un rebond, jeudi à la mi-journée, portés par des inquiétudes climatiques aux États-Unis et au Canada.

« On est en plein "weather market" (fluctuations de prix liées à la météo, traditionnellement au printemps) sur les cultures du printemps », a souligné Damien Vercambre, courtier chez Inter-Courtage.

Dans les plaines du nord des États-Unis et du Canada, les blés de printemps (semés entre avril et juin dans les régions où les hivers sont trop rigoureux pour semer du blé d'hiver, et récoltés entre la fin de l'été et le début de l'automne), les maïs et les sojas vont donc être scrutés dans les semaines à venir, les jeux étant quasiment faits pour les blés d'hiver, selon M. Vercambre. « Dans tout l'ouest de la Cornbelt jusqu'au Canada, c'est un petit peu chaud et sec, donc il y a un peu d'inquiétude », a indiqué M. Vercambre. Les céréales avaient toutefois déjà pris le chemin de la hausse, mercredi, avant de clôturer en nette baisse avec la parution aux États-Unis d'un premier rapport du ministère américain de l'agriculture sur les conditions de culture du maïs, finalement meilleures qu'attendu, avec 75 % de cultures dans des conditions bonnes à très bonnes, contre un consensus autour de 70 %.

« En France, ce sont les orages hier (mercredi) qui ont dominé l'actualité avec par endroits d'importants dégâts. Ces derniers devraient encore sévir aujourd'hui avant le retour d'un temps plus calme pour le week-end », a souligné le cabinet Agritel dans une note publiée jeudi. M. Vercamnbre a évoqué des épisodes orageux très localisés, notamment en Ile-de-France, sans inquiétude particulière.

Concernant le dernier gros achat de blé tendre en date, opéré par l'Arabie saoudite, les opérateurs internationaux confirment que ces 562 000 tonnes de blé meunier « pourraient être principalement baltes », a indiqué Agritel.

Vers 12h30 (10h30 GMT) sur Euronext, la tonne de blé tendre progressait de 3 euros sur l'échéance de septembre à 218 euros, et de 2,50 euros sur l'échéance de décembre à 216,50 euros, pour environ 5 600 lots échangés. La tonne de maïs, elle, reculait de 10,25 euro à 243,75 euros sur l'échéance de juin, dont la clôture se rapproche, et, à l'inverse, progressait de 75 centimes sur l'échéance d'août à 259 euros, pour environ 400 lots échangés.

