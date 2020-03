Euronext Le blé rebondit, soutenu par une demande mondiale toujours forte

Les prix du blé rebondissaient, vendredi à la mi-journée, profitant d'une forte demande au lendemain d'une séance de prises de profits, et continuaient de tutoyer les sommets de la campagne 2019/2020.

« Aujourd'hui, c'est surtout la demande internationale sur l'échéance rapprochée qui tire les prix », commentait Gautier Le Molgat, analyste au cabinet Agritel joint par l'AFP. Il évoquait notamment des affaires conclues vers la Chine et une demande en zone portuaire qui « a bien monté » ces derniers jours.

Le marché craint cependant une baisse de la consommation, après la vague d'achats en panique qui a touché les pays affectés par l'épidémie de Covid-19, selon Gautier Le Molgat qui évoquait les mesures de confinement prises aux États-Unis et en Inde.

Les problèmes de logistique étaient également à prendre en considération, selon le cabinet Agritel, qui évoquait par ailleurs « une situation de léger déficit hydrique pour le moment » sur le bassin de production de la mer Noire, pour expliquer la hausse des cours.

L'International Grains Council (IGC), un organisme intergouvernemental, prévoit dans son rapport mensuel, pour la prochaine campagne, une production mondiale de grains record, estimée à 2,22 milliards de tonnes (1,16 milliard de tonnes de maïs, 768 millions de tonnes de blé), mais avec une consommation mondiale estimée à 2,23 milliards, conduisant à une légère baisse des stocks.

Peu avant 13 h (12 h GMT), sur Euronext, la tonne de blé progressait de 2,75 euros sur l'échéance de mai à 196,25 euros et 1,75 euro sur celle de septembre à 187,50 euros, pour un peu plus de 15 500 lots échangés. La tonne de maïs, elle, était à l'équilibre, inchangée sur le contrat de juin à 168 euros et en recul de 25 centimes sur celui d'août à 171,25 euros, pour près de 300 lots échangés.

