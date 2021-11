Euronext Le blé rebondit sur le marché européen

Les cours des céréales avaient tous dévissé vendredi, sur tous les marchés, après la découverte d'un nouveau variant en Afrique du Sud, qui s'annonce très contagieux mais dont on ignore encore le degré de dangerosité. Cette nouvelle alerte sanitaire laissait craindre un ralentissement général sur les marchés.

Sur la scène internationale, plusieurs pays profitent de ce repli des cours pour lancer de nouveaux appels d'offre : l'Égypte cherche du blé pour un chargement en janvier, le Bangladesh a relancé un appel d'offres pour l'achat de 50 000 tonnes de blé, et la Jordanie pour 120 000 tonnes d'orge fourragère, indique le cabinet Inter-Courtage.

#Egypt new tender offers for #wheat supply as intl prices continue to rise. #Romania ????in good position (vs prices) https://t.co/puUYsiT24k