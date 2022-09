Chicago Le blé rebondit vivement à Chicago

Des conditions climatiques défavorables aux semis US relancent les prix du blé. Le soja reste toutefois sous la pression des origines sud-américaines.

Les cotations américaines ont affiché une note hésitante vendredi soir. Les prix de la fève et du tourteau de soja ont en effet de nouveau reculé face à la concurrence argentine, tandis que les cours de l’huile et du blé retrouvaient un peu de hauteur. Les conditions de semis dans le Midwest tendent en effet à se dégrader.

Le climat froid et sec qui frappe l’Argentine aurait en outre causé des pertes de surfaces de blé selon la Bourse de commerce de Buenos Aires. Les discussions entourant les exportations mer Noire suscitent par ailleurs toujours autant d’appréhension dans le marché. Le maïs a quant à lui conclu la semaine sans tendance claire, partagé entre la pression des moissons et des perspectives de production US peu élevées.

À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance décembre 2022 a grimpé de 14,75 c$/bu, à 8,6 $/bu. Le maïs à terme décembre 2022 s'est enfoncé de 0,25 c$/bu à 6,77 $/bu. La fève de soja à livraison novembre 2022 a reculé de 3,0 c$/bu, à 14,48 $/bu.

