Chicago hebdo Le blé recule avec le scepticisme sur les exportations américaines

Les cours du blé coté à Chicago ont reculé vendredi, les investisseurs s'interrogeant sur la capacité des agriculteurs américains à soutenir les fortes projections du gouvernement en matière d'exportations. Le maïs et le soja ont aussi baissé.

Dans un document publié vendredi, au second jour d'un forum annuel sur les perspectives agricoles, le ministère américain de l'agriculture (USDA) a anticipé que les États-Unis exporteraient 1 milliard de boisseaux de blé (environ 27,2 millions de tonnes) lors de la campagne 2020/2021, soit le même niveau que la campagne en cours. « Ça va être difficile pour les États-Unis de livrer un milliard de boisseaux. Les exportations vont devoir augmenter de manière significative alors qu'elles ont été médiocres jusqu'à présent », note Dan Cekander de DC Analysis. L'USDA a par ailleurs prévu que les stocks de fin de campagne allaient reculer de 17 % pour 2020/2021 et atteindre leur plus bas niveau depuis 2014/2015.

Pour le maïs, le ministère a prévu une hausse des exportations et des stocks de fin de campagne. Les exportations de soja devraient elles aussi augmenter, mais les stocks de fin de campagne baisser. Selon Dan Cekander, les courtiers cherchent à évaluer les conséquences économiques du coronavirus apparu en Chine, alors que le nombre de cas grimpe dans d'autres pays asiatiques dont la Corée du Sud. « Personne ne sait quel impact cela va exactement avoir, mais on se dit que la Chine a peut-être minimisé l'importance de certaines données », observe Dan Cekander.

L'épidémie fait craindre à de nombreux observateurs que la Chine ne pourra pas respecter ses engagements d'achats de produits agricoles américains auxquels elle s'est engagée dans un accord commercial préliminaire mi-janvier. « Il y a une disposition dans cet accord qui permet à Pékin de ne pas respecter ses engagements en cas de crise nationale » comme le coronavirus, rappelle Dan Cekander. « La Chine ne pourra pas annoncer ses besoins en matière d'importation tant qu'elle ne saura pas à quel point son économie va être affectée », ajoute l'expert.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en mai, désormais le plus échangé, a terminé vendredi à 3,8075 dollars contre 3,8275 dollars à la précédente clôture (- 0,52 %). Le boisseau de blé pour livraison en mai, le plus actif, a fini à 5,5200 dollars contre 5,5925 dollars jeudi (- 1,30 %). Le boisseau de soja pour livraison en mars, le plus échangé, a terminé à 8,9050 dollars contre 8,9275 dollars à la dernière clôture (- 0,22 %).

