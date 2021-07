Chicago Le blé recule, le maïs et le soja se tassent, au lendemain d'un bond des prix

• AFP

Les cours du blé coté à Chicago ont nettement reculé jeudi tandis que ceux du maïs et du soja ont évolué plus modestement, reprenant leur souffle au lendemain d'un bond des prix.

Les cours du maïs et du soja avaient pris respectivement 7,3 % et 6,6 % mercredi dans le sillage d'un rapport du gouvernement américain montrant que les superficies consacrées à ces produits agricoles étaient moins vastes que prévu. Les estimations sur les surfaces consacrées au blé étaient, elles, supérieures aux attentes mais le prix de la céréale avait suivi la tendance. Il se replie en conséquence plus fortement jeudi.

Le ministère américain de l'Agriculture a par ailleurs indiqué dans son rapport hebdomadaire que les agriculteurs américains avaient écoulé 226 300 tonnes de blé à des acheteurs étrangers lors de la semaine se terminant au 24 juin, en bas de la fourchette des attentes. Quelque 82 600 tonnes de maïs ont été vendues sur la période, soit bien moins que prévu. Du côté du soja, 1,76 million de tonnes ont été écoulées, dans la fourchette des prévisions.

« Maintenant que le rapport sur les surfaces est derrière nous, les courtiers vont se concentrer sur la météo et les rapports sur la qualité des récoltes afin de deviner au mieux quelles seront les quantités produites », a souligné Dewey Strickler de Ag Watch Market Advisors.

En ce qui concerne plus particulièrement le soja, « la majorité du Midwest devrait connaître des conditions d'humidité normales ou supérieures aux normales saisonnières jusque mi-juillet mais les zones les plus au nord resteront chaudes et sèches », a-t-il souligné.

Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en septembre, le plus échangé, a conclu à 6,6550 dollars contre 6,7950 dollars à la précédente clôture, reculant de 2,1 %.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en décembre a terminé à 5,8900 dollars contre 5,8850 dollars mercredi, grappillant 0,08 %.

Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en novembre a conclu à 13,9550 dollars contre 13,9900 dollars la veille, perdant 0,25 %.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net