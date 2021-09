Chicago Le blé recule, les stocks canadiens plus élevés qu'attendu

Selon l'institut statistique du gouvernement canadien, Statistique Canada (StatCan), les réserves de blé atteignaient 5 700 tonnes environ fin juillet, contre 5 500 à la même période de 2020.

Dans un marché qui n'a pas beaucoup de données à se mettre sous la dent, le prix du blé s'est sensiblement replié. Mardi, le ministère américain de l'Agriculture (USDA) avait annoncé qu'au 5 septembre, 95 % de la récolte de blé de printemps avait été effectuée, un stade beaucoup plus avancé qu'il y a un an (80 %). Quelque 5 % du blé d'hiver a été planté, selon le même rapport, soit un peu plus que la moyenne des cinq dernières années (3 %).

La poursuite du redressement du dollar mercredi a également joué, selon Jason Britt, du courtier Central State Commodities.

Le marché se remet peu à peu des perturbations liées au passage de l' ouragan Ida en Louisiane, principal point de départ des exportations de maïs et de soja vers l'étranger.

Selon Arlan Suderman, économiste matières premières pour la société d'investissement StoneX Group, le principal circuit d'ascenseurs à grains du port de la Nouvelle-Orléans était encore privé d'électricité mercredi.

Entergy indicates at this time that many of the remaining grain terminals at New Orleans should have power within the next two days, consistent with the message that we've been hearing from our sources. Damaged terminals are currently being repaired. #corn #soybeans #oatt