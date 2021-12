Chicago hebdo Le blé redescend, le maïs et le soja portés par un climat sec en Amérique du Sud

New York, 3 déc 2021 (AFP) - Sujets : marchés-agriculture Les cours du blé, en forte hausse la veille, ont cédé du terrain vendredi tandis que le maïs et le soja ont continué leur progression, favorisés par un temps toujours sec en Amérique du Sud.

Le prix du blé a souffert après des statistiques du Canada qui ont estimé la production de blé du pays un peu supérieure à la prévision des analystes, même si elle est en retrait par rapport à l'année dernière, a indiqué Dan Cekander de DC Analysis.

La production canadienne de blé atteindra 21,65 millions de tonnes, « un peu au-dessus de ce que prévoyait le marché », a indiqué l'expert, ce qui affaiblissait le cours de la céréale.

Le maïs et le soja en revanche ont conclu en hausse, les investisseurs surveillant le climat en Amérique du Sud, grosse région productrice.

« On continue à voir des prévisions de temps sec dans le sud du Brésil et l'est de l'Argentine. Cela va être observé à la loupe au cours des quatre à six prochaines semaines », a noté l'analyste tout en soulignant que jusqu'ici cette sécheresse n'avait pas mené à corriger les estimations de production.

Le cours du maïs bénéficiait aussi de maigres stocks aux États-Unis, selon Dan Cekander.

« L'offre est très étroite dans le pays et la demande d'éthanol est très forte, ce qui est favorable à tout le complexe maïs », a ajouté le spécialiste.

Le soja était par ailleurs porté par un nouvel achat à l'exportation, sans doute de la Chine comme la veille, selon M. Cekander.

Selon le ministère de l'Agriculture (USDA), 122 000 t de soja ont été commandées à l'exportation vers une destination inconnue.

Le boisseau de blé (environ 2 kg) pour livraison en mars 2022 a lâché 1,38 % à 8,0375 dollars contre 8,1500 dollars jeudi.

Le boisseau de maïs (environ 2 kg) pour livraison en mars a avancé de 1,25 % à 5,8400 dollars contre 5,7675 dollars à la précédente clôture.

Le boisseau de soja (environ 2 kg) pour livraison en janvier a gagné 1,84 % à 12,6725 dollars contre 12,4425 dollars la veille.

