Chicago Le blé reflue au lendemain d'une hausse

Le cours du principal contrat de blé coté à Chicago a fini en recul mardi, après être monté la veille, dans un marché scrutant la météo. Le maïs est un peu monté et le soja est resté stable.

« Les courtiers évaluent les dernières données météorologiques, qui montrent que la sécheresse va persister dans certaines zones, tandis que d'autres vont recevoir des précipitations bienvenues et que d'autres encore ont été affectées par des inondations », indique Ben Potter de Farm Futures Daily.

Des averses sont prévues d'ici à la fin de la semaine dans la plupart des États du centre des États-Unis et de l'est de la Corn Belt, mais un temps sec devrait régner au nord de la région des Grandes Plaines. La vague de chaleur historique qui frappe le grand Ouest du Canada et des États-Unis retenait également l'attention des investisseurs.

Les acteurs du marché « ajustent aussi leurs positions avant le rapport (annuel, NDLR) de demain (ce mercredi, NDLR) matin du ministère de l'Agriculture sur les surfaces consacrées aux semis et celui (trimestriel, NDLR) sur les stocks de produits agricoles », ajoute M. Potter. Ces données, cruciales pour évaluer le niveau de l'offre, sont susceptibles de faire réagir le marché.

Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en septembre, le plus échangé, a conclu à 6,4625 dollars contre 6,5150 dollars à la précédente clôture, baissant de 0,81 %.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en décembre a terminé à 5,4850 dollars contre 5,4725 dollars lundi, prenant 0,23 %.

Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en novembre a conclu à 13,1250 dollars, comme la veille.

